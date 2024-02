Le vice-président du Comité populaire de la ville de Da Nang (Centre), Le Quang Nam, a reçu le 1er février une délégation de la province lao de Savannakhet. Photo: VNA

Da Nang (VNA) - Le vice-président du Comité populaire de la ville de Da Nang (Centre), Le Quang Nam, a reçu le 1er février une délégation de la province lao de Savannakhet, dirigée par son vice-gouverneur Lingthong Sengtavanh, en visite de travail dans la ville.

Informant les invités des réalisations socio-économiques de la ville l'année dernière, Le Quang Nam a déclaré que Da Nang avait organisé avec succès de nombreux événements à l'échelle nationale et internationale et accueilli plus de 7,3 millions de touristes, 372 délégations étrangères comprenant 3 106 personnes venues travailler dans les domaines du commerce, de l'éducation et de la culture, du tourisme, des sciences et des technologies.

Il a fait l'éloge des liens de coopération entre Da Nang et les provinces du sud et du centre du Laos, dont Savannakhet. La ville a commencé la mise en œuvre des contenus de coopération mentionnés dans le protocole d'accord sur la coopération pour la période 2023-2027 avec cinq provinces du sud et du centre du Laos et atteint des résultats significatifs en matière d'éducation et de formation, notamment un programme de bourses permettant aux fonctionnaires et étudiants lao d'étudier à l'Université de Da Nang.

La ville est également en train d'élaborer des plans pour mettre en œuvre les programmes de coopération décrits dans le protocole d'accord entre les deux localités cette année, a-t-il ajouté.

Le vice-gouverneur de Savannakhet, Lingthong Sengtavanh, pour sa part, a remercié Da Nang pour son soutien à la province lao au cours des dernières années. Il a souhaité que les liens d’amitié entre les deux localités se resserrent davantage, contribuant ainsi à favoriser la grande amitié, la solidarité spéciale et la coopération intégrale entre les Partis, les États et les peuples des deux pays. -VNA