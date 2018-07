Ville de Dà Nang vue de la péninsule de Son Trà. Photo: http://toquoc.vn/

Da Nang (VNA) - La ville de Dà Nang est devenue ville verte nationale de 2018, a annoncé le 12 juillet le comité populaire municipal de Dà Nang.



« Nous sommes heureux que les efforts consentis par les autorités et les habitants de Dà Nang sont reconnus par la communauté internationale. Depuis 2008, Dà Nang a mis en œuvre un projet pour devenir une ville écologique, s’orientant vers les critères de « ville verte », a fait savoir le vice-président du comité populaire municipal de Dà Nang, Nguyên Ngoc Tuân.



Bien que le parcours reste encore long et exigeant, Dà Nang s’est engagée à agir pour une vie verte, durable et prospère, répondant à la lutte contre le changement climatique du monde, a-t-il ajouté.



A noter que le programme « ville verte internationale » est une initiative du Fonds mondial pour la nature (WWF), pour faire appel aux villes de par le monde à agir et à s’orienter vers une planète respectueuse de l’environnement, et à mettre en œuvre des plans ambitieux pour réduire les impacts du changement climatique.



Cette année, 132 villes de 23 pays dans le monde participent au concours « Ville verte internationale ». Trois villes vietnamiennes que sont Dà Nang, Dông Hà et Hôi An ont passé le tour éliminatoire.



Lancé en 2011, ce programme « Ville verte internationale » a vu la participation de plus de 400 villes des 5 continents.

Située au centre du Vietnam, la ville de Da Nang s'étend sur une superficie de 1.256,53 km² et comprend six arrondissements (Hai Chau, Thanh Khe, Lien Chieu, Ngu Hanh Son, Son Tra et Cam Le) et les deux districts de Hoa Vang et de l’île de Hoang Sa. Sa population s'élève à 1.029.000 personnes.

Da Nang est connue comme étant une ville agréable à vivre en raison de sa tranquillité et de sa propreté. Elle figure systématiquement parmi les villes les plus avancées en termes de développement économique. Ainsi de 2012 à 2016, le taux de croissance du PIB était de 8-9%, soit beaucoup plus que le moyenne nationale.. Sur le plan de la qualité de vie, la municipalité ne compte aucun mendiant ou toxicomane et ne souffre pas d'embouteillages.



En 2018, Da Nang s'efforcera d'atteindre une croissance économique de l'ordre d'environ 9-10%. D'ici 2020, ce taux devrait atteindre la moyenne de 8-9% par an. -VNA