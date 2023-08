Hanoï (VNA) – Da Nang, la plus grande ville du Centre du Vietnam, s’efforce de développer le paiement sans numéraire dans nombre de ses rues touristiques et marchés afin d'apporter plus de commodité aux habitants locaux et aux touristes.Récemment, la rue piétonne et le marché nocturne d'An Thuong (quartier de My An, arrondissement de Ngu Hanh Son) ont mis en place le paiement avec les codes QR et les portefeuilles électroniques. C'est une rue touristique qui accueille un grand nombre d’étrangers pour y séjourner et se restaurer.Venu avec sa famille pour prendre un repas au marché nocturne d'An Thuong, Robert, un touriste britannique, a été très satisfait de payer en seulement 30 secondes avec le code QR. « Ici, les magasins appliquent le paiement sans numéraire, ce qui apporte une expérience d'achat plus pratique », a-t-il dit.Selon Bach Ngoc Hai, président du Comité populaire du quartier de My An, l'objectif est que 100 % des commerçants de la rue touristique An Thuong acceptent le paiement sans numéraire.