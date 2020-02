20 touristes sud-coréens en route vers l’aéroport de Da Nang pour retourner à leur pays d’origine, le soir du 25 février. Photo : VNA



Da Nang (VNA) – Sur la base de demandes de touristes sud-coréens et de propositions du Consulat général de Répubique de Corée et des organes compétents, Da Nang a rapatrié mardi soir 20 Sud-Coréens vers leur pays d’origine.

Ces Sud-Coréens sont arrivés à Da Nang lundi 24 février, à bord du vol VJ 871 en provenance de Daegu, épicentre de l’épidémie de coronavirus SARS-CoV-2 en République de Corée. Après l’atterissage de l’avion, les organes compétents de Da Nang ont effectué des examens médicaux et ont demandé à 80 passagers d’entrer en quarantaine, dont 58 Vietnamiens, 20 Sud-Coréens et deux Thaïlandais. Parmi les passagers sud-coréens, certains ont accepté la mise en quarantaine, les autres ont demandé de retourner à leur pays d’origine.

Le soir du 25 février, tous ces 20 Sud-Coréens ont embarqué le vol VJ 878 pour revenir à Incheon, en République de Corée.

Le même jour, le président du Comité populaire de Da Nang, Huynh Duc Tho, a adressé une lettre aux 20 touristes sud-coréens pour leur présenter ses excuses. Il a déclaré souhaiter que sa ville puisse les accueillir à un autre moment plus approprié, plus agréable et plus propice. -VNA