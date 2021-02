Le vice-président du Comité populaire de Da Nang Ho Ky Minh remet le certificat d'investissement aux représentants des entreprises. Photo: VNA

Da Nang (VNA) - La ville de Da Nang (Centre) a délivré mardi après-midi le certificat d'investissement à six projets dont trois d'investissement direct étranger du Japon et des États-Unis.

Il s'agit du projet d'usine de matériaux semi-conducteurs States Enterprise des investisseurs américains Ha Vinh Ly et Nhe Thi Le, d'un montant d'investissement de 110 millions de dollars; du projet de Centre de recherche, de développement et de production Fujikin Da Nang de la Sarl japonaise Fujikin International, d'un capital de 35 millions de dollars, et du projet EPE Packaging Vietnam à Da Nang, de 300.000 dollars.

En outre, trois autres projets nationaux représentant un investissement total de 73,4 milliards de dongs seront investis dans les zones industrielles de Hoa Khanh et Hoa Khanh.

De plus, Da Nang crée également des conditions favorables à la société américaine Arevo Inc pour étudier la possibilité d'investissement, dans la zone de haute technologie de la ville, dans un projet d'usine d'imprimantes 3D, de services logiciels, de solutions de conception, production de matériaux et de matériaux composites d'impression 3D en fibre de carbone, d'un montant d'investissement total de 135 millions de dollars . -VNA