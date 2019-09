Ho Chi Minh-Ville (VNA) – L’Union des organisations d’amitié de Hô Chi Minh-Ville (HUFO) a organisé dimanche 29 septembre une rencontre à l’occasion de la célébration de la 27e Fête nationale de la Slovaquie (1er septembre).

Source: VOH

La célébration a vu la présence du chargé d’affaires par p.i. de l’ambassade de Slovaquie au Vietnam, Jozef Cibula, du consul d’honneur de Slovaquie à Hô Chi Minh-Ville, Ho Huy, ainsi que de nombreux anciens étudiants en ex-Tchécoslovaquie, la Slovaquie actuelle.

S’exprimant lors de cet événement, le président de l’Association d’amitié Vietnam-Slovaquie de Hô Chi Minh-Ville, Bui Quang Hai, a souligné que l'ex-Tchécoslovaquie d'autrefois, la Slovaquie actuelle, avait formé des dizaines de milliers de scientifiques pour le Vietnam dans divers domaines, notamment la mécanique et l’industrie légère, dont nombre d'entre eux ont occupé ensuite des postes importants au sein de l’appareil du Parti, de l’Etat et du gouvernement vietnamiens. Ces étudiants furent et demeurent des passerelles d’amitié entre le Vietnam et la Slovaquie.

L’Association d’amitié Vietnam-Slovaquie de Hô Chi Minh-Ville a tenu en haute estime le soutien de l’ambassade de Slovaquie, du Consulat de ce pays à Hô Chi Minh-Ville envers l'HUFO en général, ladite association en particulier, pour relier les deux peuples. Un des projets importants et marquants de cette coopération est la tour de l’amitié en travaux dans la mégapole du Sud, qui deviendra un symbole des bonnes relations d’amitié entre les deux peuples.

De son côté, le chargé d’affaires par p.i. de l’ambassade de Slovaquie au Vietnam, Jozef Cibula, a souligné que la coopération bilatérale ne se limite pas dans l’économie et le commerce mais englobe aussi dans d’autres domaines. Les entreprises slovaques souhaitent avoir plus d'opportunités pour se renseigner sur les possibilités d’investissement et de coopération avec leurs homologues vietnamiennes.

Le diplomate slovaque a aussi apprécié des contributions de la communauté des Vietnamiens ainsi que de celle des anciens étudiants en en Slovaquie pour cultiver les relations de coopération entre les deux pays. Les bonnes relations entre nos deux peuples sont une base solide pour dynamiser le développement des liens multisectoriels entre la Slovaquie et le Vietnam, a-t-il insisté.

Le même jour, l’Association d’amitié Vietnam-Slovaquie de Hô Chi Minh-Ville a organisé son 2e congrès, mandat 2019-2024, à l’issue duquel un comité exécutif de 21 personnes, présidé par Bui Quang Hai, a été élu.-VNA