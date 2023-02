Le médecin Cu A Hông. Photo: suckhoedoisong.vn

Yên Bai (VNA) - Directeur du centre médical du district de Mù Cang Chai, dans la province de Yên Bai (Nord), le médecin Cu A Hông s’attache à améliorer la qualité des soins sanitaires dispensés au public. Il a également contribué à faire changer la perception des habitants locaux sur la médecine préventive.

Se rendre au chevet des patients, effectuer des opérations, diriger l’administration… Les journées sont toujours très chargées pour le docteur Cu A Hông. Mais cela ne l’empêche pas de trouver le temps pour concevoir des programmes de sensibilisation à la prévention des maladies lors des changements de saison. Pendant la crise de Covid-19 par exemple, il a personnellement guidé les habitants à se prémunir du virus et participé à la création d’un comité de réponse à la pandémie du district de Mù Cang Chai. Il a également dirigé les opérations de désinfection et de soins des malades graves.

«C’est le département de contrôle des épidémies de notre centre médical qui a conçu le plan de sensibilisation anti-coronavirus diffusé dans les médias. Nous avons également envoyé des équipes de communication dans les zones lointaines pour tenir les habitants au courant des nouvelles instructions sanitaires», raconte-t-il.

En 1979, alors âgé de 17 ans, Cu A Hông quitte son foyer de Mù Cang Chai pour suivre une formation à l’école professionnelle de médecine de Yên Bai, située à une centaine de kilomètres de chez lui. En 1984, il s’inscrit à l’Université de médecine de Bac Thai, l’actuelle Université de médecine de Thai Nguyên. Quatre ans après, avec son diplôme en poche, il décide de revenir à Mù Cang Chai pour soigner les ethnies locales. À l’époque, l’accès aux services médicaux était particulièrement difficile et les habitants ne savaient pas prendre soin de leur propre santé correctement. Cu A Hông et ses collègues devaient ainsi se rendre dans chaque hameau pour expliquer aux villageois comment se prémunir des épidémies mais aussi la nécessité de régulièrement nettoyer leur demeure et de se rendre à l’hôpital en cas de maladie. Des efforts qui ont apporté leurs fruits et renforcé la confiance des habitants.

Giàng Thi Co, une villageoise du hameau Trông Tông, a déclaré: «Avant, les femmes enceintes accouchaient à domicile. Et si quelqu’un tombait malade, on convoquait un chaman pour chasser la maladie. Mais aujourd’hui, on va à l’hôpital. Nous sommes très bien accueillis par le docteur Hông et ses collègues.»

Enthousiaste, dévoué mais également très généreux, Cu A Hông partage volontiers ses expériences avec ses jeunes collègues. Il s’implique également dans la recherche de nouvelles techniques médicales, a raconté Giàng A Lu, chef du département de chirurgie.

«Le docteur Hông a consacré toute sa vie à la protection de la santé publique. Il est un bel exemple pour la jeunesse de Mù Cang Chai.»

En 2020, Cu A Hông a reçu le titre honorifique de «docteur émérite». Il a également reçu différents satisfécits du Premier ministre, du ministère de la Santé et des autorités de Yên Bai pour ses contributions intenses observées au cours de ses 40 années de pratique médicale.-VOV/VNA