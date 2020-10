Lors de la cérémonie de collecte de fonds de la mission permanente du Vietnam auprès des Nations Unies , de l' OMC et d'autres organisations internationales à Genève . Photo: VNA

Genève (VNA) - Le 27 octobre, la mission permanente du Vietnam auprès des Nations Unies, de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) et d'autres organisations internationales à Genève (Suisse) ont organisé une collecte de fonds pour soutenir des habitants au Centre souffrant des conséquences des pluies torrentielles et des crues.

S'exprimant lors de la cérémonie, l'ambassadrice Le Thi Tuyet Mai, cheffe de la mission permanente du Vietnam auprès des Nations Unies, de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) et d'autres organisations internationales à Genève, a salué la communauté vietnamienne en Suisse ainsi que tous les fonctionnaires et le personnel qui ont récemment répondu aux appels du Secrétaire général et Président Nguyen Phu Trong, du Premier ministre Nguyen Xuan Phuc et du ministère vietnamien des Affaires étrangères à s’unir pour aider habitants sinistrés à en surmonter les conséquences des inondations dévastatrices.

Le même jour, l'ambassade du Vietnam en Thaïlande a organisé à Bangkok un événement pour collecter des dons afin de soutenir les habitants touchés par les crues et inondations dans la région du Centre.

S'exprimant lors de l'événement, Mme Tran Thi Thu Trang, chargée d’affaires de l'ambassade du Vietnam en Thaïlande, a souligné le dévouement des fonctionnaires et des employés des agences de représentation du Vietnam en Thaïlande à se joindre à la population du pays pour aider les personnes touchées par des catastrophes naturelles à surmonter les conséquences et à stabiliser au plus tôt leur vie.

À cette occasion, l'ambassade a lancé une campagne pour appeller les Vietnamiens d’outre-mer vivant et travaillant en Thaïlande à soutenir les victimes des inondations dans leur pays d’origine.

Jusqu'au 27 octobre, environ 600 millions de dôngs (près de 26.000 dollars) ont été collectés pour les victimes des inondations par des expatriés et organisations vietnamiens en Malaisie.

Selon M. Vu Duc Minh, deuxième secrétaire en charge des affaires communautaires de l'ambassade du Vietnam en Malaisie, il s'agit d'un activité d'une grande importance humanitaire, exprimant les sentiments des Vietnamiens d'outre-mer envers la population dans leur pays d’origine. -VNA