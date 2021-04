Hanoi, 13 avril (VNA) - Au 1er trimestre, plus de 224,6 millions de dollars de capitaux d’investissement ont été injectés dans les zones industrielles et franches de Hô Chi Minh-Ville, soit 40,8% du plan annuel et un bond de 66,3% en glissement annuel.

Photo : VNA

Selon Hua Quoc Hung, chef du Comité de gestion des zones industrielles (ZI) et zones franches (ZF) de Hô Chi Minh-Ville (Hepza), ce 1er trimestre, 3 projets d'investissement étranger (IDE) représentant un capital total de plus de 122 millions de dollars ont obtenu une licence d'investissement, soit 5,48 millions de dollars de plus qu'à la même période de l'an dernier. En outre, un projet a relevé son capital initial d’un million de dollars et un autre l'a abaissé de 4 millions de dollars.



Pendant cette même période, la Hepza a attiré près de 2.440 milliards de dongs d'investissements domestiques - équivalant 105,4 millions de dollars -, en hausse de 52,66% en variation annuelle.



La Hepza vise 550 millions de dollars d’investissement en 2021, en se focalisant sur les industries principales comme textile, cuir et chaussure, l’automatisation, l’application de l’intelligence artificielle, les technologies de l’information et l’industrie auxiliaire.



En 2020, les ZF et ZI municipales avaient drainé plus de 760 millions de dollars, 17% en glissement annuel. - CPV/VNA