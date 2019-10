La maison de la culture de la commune de Ninh Khanh, province de Ninh Binh. Photo : CPV



Hanoi (VNA) - Le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, en collaboration avec le Comité populaire de Ha Nam, a récemment organisé la conférence bilan de la mise en œuvre des critères en matière culturelle dans l’édification de la Nouvelle ruralité (2010-2020) et de proposition de mesures pour la période après 2020.



Dans le programme national cible pour la construction de Nouvelle ruralité pour la période 2010-2020, ledit ministère est chargé d'améliorer la qualité de la vie culturelle des populations rurales.



En août 2019, 7.035 des 8.982 communes du pays (soit 78,3%) avaient leur propre centre culturel, dont 5.030 (71,4%) satisfaisant aux normes du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme.



Le mouvement «Tous les habitants s'unissent pour construire la vie culturelle» a récolté ces dernières années des résultats remarquables. Lancé dans la province de Hung Yen, ce mouvement s’est développé de plus en plus, attirant plus de 90% des familles vivant en zone rurale.



De nombreuses localités ont renforcé et valorisé la notion de « famille culturelle typique et exemplaire » avec des résultats remarquables dans la production et les mouvements d’émulation. Chaque année, le 18 novembre, se tient la fête de la culture au sein des quartiers résidentiels, avec de nombreuses activités pour distinguer des familles culturelles exemplaires.



Toujours à cette conférence, les représentants des organes centraux et locaux ont reconnu des lacunes dans la mise en œuvre des critères culturels dans l’édification de la Nouvelle ruralité, en particulier le manque de main-d'œuvre et de ressources matérielles pour des activités culturelles, artistiques et sportives régulières, des activités de propagande peu fréquentes et aux contenus peu diversifiés… -CPV/VNA