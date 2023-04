Photo: VNA

L'ouverture du 4e salon de la crevetticulture, baptisé VietShrimp 2023. Photo: VNA

Can Tho (VNA) – Le 4e salon de la crevetticulture , baptisé VietShrimp 2023, a ouvert ses portes le 12 avril dans la ville de Can Tho (Sud), dans le delta du Mékong.Le vernissage a été organisé par la Société de la pêche du Vietnam, le magazine VietFish et la Direction des pêches. VietShrimp 2023 comprend environ 200 stands de près de 150 entreprises et organisations vietnamiennes et étrangères.Le salon de trois jours présente des produits et des technologies en matière de production d’aliments et de médicaments pour les crevettes, de transformation de crevettes et de logistique…