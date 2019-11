Hanoi, 14 novembre (VNA) – Le Centre national d'action pour le traitement des conséquences des substances chimiques toxiques et l'environnement (NACCET) a vu le jour le 13 novembre à Hanoi, selon la décision N° 761/QD-Ttg du Premier ministre.

Cérémonie de création officielle du Centre national d'action pour le traitement des conséquences des substances chimiques toxiques et l'environnement. Photo : DT

Les tâches principales du Centre sont la gestion, la coordination et l’organisation de la mise en œuvre des tâches visant à surmonter les conséquences des produits chimiques toxiques sur l’environnement et l’homme après la guerre, et la gestion de bases de données en la matière.

Dans le même temps, le Centre mènera des activités de recherche scientifique et de transfert de technologies, de traitement de la pollution et de coordination dans la mise en œuvre de programmes et plans de travail...

En tant qu’organisateur de la mise en œuvre des activités de coopération internationale, le Centre est chargé de recevoir et gérer les sources de financement internationales et autres financements liés à la réparation des conséquences des produits chimiques toxiques, la dépollution…

S’adressant à cette occasion, le vice-Premier ministre Vu Duc Dam a estimé que le Centre se développerait vigoureusement, répondant à sa mission et contribuant à améliorer la vie du peuple.

Il a profité de cet événement pour remercier l’administration et le peuple américains et d’autres pays d’avoir coopéré activement avec le Vietnam dans l’élaboration d'une politique de développement socio-économique soucieuse de préserver l’environnement. - VNA