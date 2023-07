Hanoï (VNA) – Le vice-Premier ministre Tran Hong Ha a signé le 7 juillet la décision 815/QD-TTg portant création de l'Institut des sciences de l'environnement, de la mer et des îles relevant du ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement.

Cet institut est chargé de mener des recherches fondamentales et appliquées ainsi que de développer des technologies en matière d'environnement, de mer et d'îles au service de la gestion étatique sur l’environnement, la mer et les îles. Il met en œuvre également des services scientifiques et technologiques, en conformité avec la loi.

Il s'agit d'une entité publique non commerciale, dotée d'un statut juridique, d'un sceau et d'un compte. Il assume une partie de ses dépenses courantes.

Le ministre des Ressources naturelles et de l'Environnement précise les attributions, les tâches et la structure de l'Institut des sciences de l'environnement, de la mer et des îles. -VNA