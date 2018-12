Hanoi, 9 décembre (VNA) - La Fédération de vovinam pour les pays arabes a vu le jour lors de la conférence des fédérations nationales tenue les 7 et 8 décembre à Alger.

Mohamed Djouadj, président de la Fédération de vovinam d’Algérie, de celle de l’Afrique et vice-président de la fédération mondiale, a été élu président de cette fédération de vovinam panarabe.L’ambassadeur Pham Quôc Tru a souligné que la création de la Fédération de vovinam pour les pays arabes avait marqué un nouveau développement de vovinam, créant des opportunités pour les sportifs à renforcer les échanges techniques. Le gouvernement vietnamien est prêt à aider des mouvements d’entraînement et des concours de vovinam à l’Algérie et dans le cadre des pays arabes.A cette occasion, un tournoi a eu lieu à Alger, réunissant 150 sportifs de 12 pays. L’équipe algérienne est arrivée première sur le classement général. - VNA