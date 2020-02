Photo: Vietnam Airlines



Hanoï (VNA) - À partir du 24 février, Vietnam Airlines rétablit les services de restauration, de boissons et de presse sur certaines lignes nationales et celles internationales où le temps de vol est inférieur à 2h30’.

La restauration de services respecte strictement le processus d'hygiène et de sécurité. Auparavant, ces services étaient limités pour empêcher la propagation du COVID-19.

Vietnam Airlines reprend la distribution d’un certain nombre de journaux en classes affaires et classe économique premium.

Vietnam Airlines fournit aux passagers, à travers son système de divertissement aérien qui est considéré comme sa force, un programme de musique, de long-métrage et de films télévisés dont "Parasite" qui a récemment gagné l'Oscar du meilleur film .

Ceci est appliqué sur les lignes domestiques suivantes: Hanoï-Ho Chi Minh-Ville, Can Tho et Phu Quoc; Ho Chi Minh-Hai Phong, Van Don. Les lignes internationales sont : Hanoï-Vientiane, Siem Reap, Phnom Penh, Bangkok, Myanmar, Malaisie et Kaohsiung (Taiwan, Chine); Ho Chi Minh-Ville-Vientiane, Siem Reap, Phnom Penh, Bangkok, Myanmar, Malaisie, Singapour et Hong Kong.

Depuis l’apparition du COVID-19, Vietnam Airlines met en œuvre de nombreuses mesures draconiennes telles que désinfection des avions, limite de service à usage répété, augmentation de la température en cabine, entretien du système de purification d'air ...

Vietnam Airlines élabore aussi des scénarios de rétablissement après l’éradication du virus SRAS-CoV-2 au Vietnam et dans le monde. -VNA