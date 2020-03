Photo d'illustration: Internet

Hanoï (VNA) – Dans le contexte de propagation de l’épidémie d’infection respiratoire aiguë causée par le SARS-CoV-2 (COVID-19), la compagnie aérienne à bas prix Vietjet Air a décidé de suspendre ses vols entre le Vietnam et la République de Corée à partir du 7 mars.

Selon un représentant de la compagnie, Vietjet est en train de travailler en étroite collaboration avec les autorités et les aéroports dans la mise en œuvre des processus d'exploitation conformément à toutes les normes et recommandations suprêmes de l'Association du transport aérien international (IATA), de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et d'autres autorités aéronautiques afin de contrôler la maladie, d’assurer la plus haute sécurité pour les passagers, les équipages de conduite et les avions.

Ainsi, les quatre compagnies aériennes vietnamiennes exploitant des liaisons avec la République de Corée, que sont Vietjet Air, Vietnam Airlines, Jetstar Pacific et Bamboo Airways, ont toutes décidé de suspendre leurs vols desservant ce pays d’Asie du Nord-Est à cause du COVID-19.

Auparavant, avant la suspension, Vietjet avait aidé un certain nombre de passagers sud-coréens à revenir gratuitement à Incheon (à Séoul, en République de Corée).

Le Vietnam a suspendu, après 0h00, le 29 février 2020 (heure locale), l'exemption de visa pour les citoyens sud-coréens, dans le cadre des efforts visant à prévenir la propagation des maladies causées par le SARS-CoV-2. -VNA