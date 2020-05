Photo : VNA



Hanoï (VNA) – Selon un bilan actualisé à 18h00 vendredi par le Comité national de direction de la prévention et de la lutte contre le COVID-19, le Vietnam n’a détecté aucun nouveau cas de contamination le 29 mai.



Le bilan reste inchangé à 327 cas confirmés, dont 187 cas importés qui ont été mis en quarantaine dès leur entrée sur le territoire national. Depuis 06h00 le 16 avril à 18h00 le 29 mai, le Vietnam a passé 43 jours consécutifs sans aucun nouveau cas de transmission intracommunautaire du virus.



Vendredi 29 mai, le 315e cas de COVID-19 confirmé au Vietnam – un Vietnamien de 39 ans, a été annoncé guéri. Il continuera d’être mis en quarantaine durant 14 jours prochains.



Le nombre de guérisons s’établit ainsi désormais à 279, soit 85% des cas confirmés. Parmi les 48 patients en cours de traitement dans différents établissements hospitaliers, neuf ont été testés négatifs au virus une fois et 17 autres, au moins deux fois.



Actuellement, 7.870 personnes ayant eu des contacts étroits avec des cas positifs ou en provenance de zones touchées par la pandémie sont en quarantaine, dont 69 dans des hôpitaux, 6.870 dans des centres de confinement et 931 à domicile. -VNA