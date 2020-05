Hanoï (VNA) – Selon le Comité national de direction de la prévention et de la lutte contre le COVID-19, un nouveau cas de contamination au coronavirus a été confirmé le 15 mai au soir, portant le nombre total à 313.Il s’agit d’un Vietnamien de 28 ans de retour de Dubaï à bord du vol VN008 du 3 mai. Il avait été mis en quarantaine dès son entrée sur le territoire national.Le patient est actuellement traité dans l’Hôpital général de la province méridionale de Bac Lieu.Parmi les 313 cas confirmés à ce jour au Vietnam, 173 sont des cas importés qui ont été mis en quarantaine dès leur arrivée au Vietnam. Le pays n’a détecté aucun nouveau cas de transmission locale depuis 29 jours.A ce jour, 260 cas ont été annoncés guéris. Parmi les 53 patients en cours de traitement, trois ont été testés négatifs au coronavirus une fois ; dix autres, au moins deux fois.Actuellement, plus de 12.000 personnes sont en quarantaine, dont 353 dans des hôpitaux, 8.492 dans des centres de confinement et 3.391 à domicile. -VNA