Hanoï (VNA) – Le ministère de la Santé a annoncé, samedi soir, 20 mars, un nouveau cas exogène de Covid-19.

Collecte d'échantillons pour le test de COVID-19 . Photo: VNA



Cette femmes de 56 ans rapatrié de l’Allemagne avait été placé en quarantaine dans la province de Ba Ria-Vung Tau (Sud) dès son arrivée, le 11 mars, à l’aéroport international de Tân Son Nhât. Il est désormais sous observation au Centre de la santé dans le district de Long Diên.



Depuis le début de l’épidémie, le Vietnam a comptabilisé 2.572 cas d’infection. 2.198 patients ont été déclarés guéris et 35 sont décédés.



Parmi les patients en cours de traitement, 37 ont été testés négatifs au virus une fois; 18 autres, deux fois; et 63 autres encore, trois fois.



Plus de 37.590 personnes ayant eu des contacts étroits avec des cas positifs ou en provenance de zones touchées par la pandémie sont en quarantaine dans des hôpitaux, des établissements désignés par l’Etat, à domicile ou dans des lieux d’hébergement.

Le ministère de la Santé demande à la population de continuer à respecter strictement le message 5K: "Khau trang" (masque), "Khu khuan" (désinfection), "Khoang cach" (distance), "Khong tu tap" (pas de rassemblements), "Khai bao y te" (déclaration de l’état de santé). –VNA -VNA