Vérification de la température corporelle des passagers à la porte frontalère de Bo Y, province de Kon Tum. Photo : VNA

Les trois patients nouvellement détectés sont un Vietnamien revenu de France VN5010 le 22 octobre et deux experts indiens sur le vol 6E9471 le 6 octobre.Un patient a été déclarés guéris mardi 27 octobre, portant le nombre total de patients guéris à 1.062. Le nombre de décès reste à 35 ans.Parmi les patients encore sous traitement, cinq ont été testés négatifs au SARS-CoV-2 une fois, un deux fois et neuf autres trois fois. Il n’y a aucun patient dans des conditions critiques.Plus de 14.777 personnes qui ont été en contact avec les nouveaux cas de contamination ou revenues des zones épidémiques sont mises en quarantaine dans tout le pays.Le ministère de la Santé a déclaré que le risque que le Covid-19 entre dans le pays reste élevé avec davantage de vols rapatriant des citoyens vietnamiens et des experts étrangers chez eux.Il a demandé instamment de continuer à appliquer rigoureusement les mesures de prévention de l’épidémie.Le ministère de la Santé a également renforcé la capacité de fournir des bioproduits de diagnostic et de test rapides; d'effectuer des recherches pour fabriquer des produits de test les moins coûteux avec une grande précision; d'élaborer un plan de prélèvement d'échantillons pour détecter des infections aux portes frontières et aux aéroports, conformément aux exigences de la prévention et du contrôle de l'épidémie dans la «nouvelle normalité».Pour prévenir et contrôler le COVID-19 dans la "nouvelle normalité", le ministère de la Santé a appelé la population à suivre le message dit des "5K" : Khâu trang (Masque), Khu khuân (Désinfection), Khoang cach (Distance), Không tu tap (Sans rassemblement) et Khai bao y tê (Déclaration médicale) pour vivre en toute sécurité avec l’épidémie. - VNA