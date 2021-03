Hanoï (VNA) - Le Vietnam a enregistré trois nouvelles infections au nouveau coronavirus au cours des 12 dernières heures jusqu’à 18 heures mercredi 10 mars, selon le Comité national de direction de la prévention et du contrôle du COVID-19.

Pulvérisation de désinfectant pour empêcher la propagation du COVID-19. Photo : VNA

Il s’agit d’un cas du foyer pandémique de Hai Duong (Nord) et de deux cas importés mis en quarantaine à Ho Chi Minh-Ville et dans la province de Long An (Sud) juste après leur arrivée au Vietnam.



Les nouveaux patients ont porté le bilan national de l’épidémie à 2.528, dont 1.588 cas de transmission locale.



Le sous-comité de traitement du Comité national de direction de la prévention et du contrôle du COVID-19 a rapporté que jusqu’à présent, 2.004 patients ont été déclarés guéris.

Parmi les patients encore sous traitement, 48 ont été testés négatifs au virus une fois, 42 deux fois et 118 trois fois.



Au total, 44.540 personnes ayant été en contact direct avec les nouveaux cas confirmés ou en provenance de zones épidémiques sont placées en quarantaine dans tout le pays. - VNA