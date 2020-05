Hanoï (VNA) – Le Vietnam n’a détecté aucun nouveau cas de contamination au coronavirus le 21 mai, selon le bilan quotidien du Comité national de direction de la prévention et de la lutte contre le COVID-19.Ainsi, le Vietnam a passé 35 jours consécutifs sans aucun nouveau cas de transmission intracommunautaire (de 06h00 le 16 avril à 06h00 le 21 mai).Le bilan reste inchangé à 324 cas, dont 184 cas importés qui ont été mis en quarantaine dès leur entrée au Vietnam.Jeudi 21 mai, deux cas de COVID-19 traités à l’Hôpital national des maladies tropicales ont été annoncés guéris. Il s’agit d’une Vietnamienne de 44 ans (188e cas) qui avait été de nouveau testée positive après avoir été déclarée guérie le 16 avril, et d’une Vietnamienne de 60 ans (261e cas). Le nombre de cas guéris au Vietnam s’établit désormais à 266, soit 82% des cas confirmés.Parmi les 58 patients en cours de traitement, quatre ont été testés négatifs une fois et quatre autres, au moins deux fois.Actuellement, près de 13.000 personnes en provenance de zones touchées par la pandémie ou ayant eu des contacts étroits avec les cas confirmés sont en quarantaine, dont 307 dans des hôpitaux, 7.633 dans des centres de quarantaine et 5.047 à domicile. -VNA