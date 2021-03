L'avion transportant des passagers vietnamiens au départ du Japon a atterri à l'aéroport international de Van Don. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le vol VJ2723 sur la ligne Japon – Vietnam de la compagnie aérienne Vietjet Air, avec à bord 193 passagers vietnamiens, a atterri en toute sécurité à l’aéroport international de Van Don dans la province de Quang Ninh (Nord) vers 18h50 du 12 mars.

Il s’agit du premier vol international accueilli par cet aéroport après plus d’un mois de fermeture en raison de l’épidémie de COVID-19.

A 20h30 du même jour, l’aéroport international de Van Don continuera à accueillir un autre vol international au départ du Japon, avec plus de 193 passagers qui sont tous Vietnamiens.

Les passagers comprennent des étudiants éprouvant des difficultés pour trouver un logement et d’autres personnes dans des conditions extrêmement difficiles.

Les vols sont soumis à des règles de contrôle de l'épidémie très strictes. Les passagers doivent remplir des conditions telles que disposer d'une attestation de dépistage négatif au SARS-CoV-2 par RT-PCR trois jours avant l'embarquement, s’enregistrer un lieu de confinement au Vietnam, remplir un formulaire de déclaration médicale.

De retour au Vietnam, tous les membres d’équipage et les passagers sont mis sous contrôle de santé et mis en quarantaine suivant les règles sanitaires en vigueur et l’appareil sera désinfecté.

L’aéroport international de Van Don avait été temporairement fermé le 29 janvier après la découverte de nombreux cas de COVID-19, le même jour.

A l’occasion de la reprise des vols sur la ligne Ho Chi Minh-Ville – Van Don, les transporteurs proposent des réductions de prix, à partir de seulement 33.000 dôngs par vol ((hors taxes et frais de service) pour favoriser le déplacement des passagers. -VNA