Photo : UNICEF

Hanoï (VNA) - La cérémonie de remise d'une donation constituée de matériel médical et des fournitures médicales au service de la vaccination au Vietnam a eu lieu le 25 mars.

Ce don d'une valeur totale d'un million de dollars est financé par l'Agence américaine pour le développement international (USAID) via le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF).

A cette occasion, le vice-ministre de la Santé Tran Van Thuan a apprécié le soutien des amis internationaux et de la communauté internationale accordé au Vietnam dans sa lutte contre la pandémie de COVID-19.

Selon Ann Marie Yastishock, directrice de l'USAID au Vietnam, les États-Unis et le Vietnam travaillent ensemble sur la base de la promotion d'un partenariat et d'une amitié de plusieurs décennies, pour identifier et traiter conjointement les priorités les plus élevées dans la réponse au COVID-19.

L'UNICEF continuera de collaborer avec le ministère de la Santé et d'autres partenaires importants afin d'accélérer non seulement la campagne de vaccination, mais encore la fourniture des équipements médicaux et des médicaments pour sauver les patients atteints de COVID-19, a fait savoir Rana Flowers, représentante en chef de l'UNICEF au Vietnam. -VNA