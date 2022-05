Photo: AFP/VNA

Hanoï (VNA) – Le Vietnam a reçu plus de 7,2 millions de doses du vaccin Moderna offertes par le gouvernement australien.

La cérémonie de livraison a été organisée le matin du 10 mai à Hanoï en présence du vice-ministre vietnamien de la Santé, Do Xuan Tuyen, et l’ambassadeur adjoint d’Australie au Vietnam, Mark Tattersall.

Ce lot de vaccins fait partie de l’engagement de l’Australie à remettre au pays plus de 14 millions de doses en faveur des enfants de 5 à moins de 12 ans. A ces plus de 7,2 millions de doses délivrées à cette occasion s'ajoutent plus de sept millions de doses du vaccin Pfizer.

Ces doses seront distribuées à des localités dans les meilleurs délais pour garantir le calendrier vaccinal, a déclaré le vice-ministre Do Xuan Tuyen.

Au 9 mai, 1,85 million de doses de vaccins anti-COVID-19 ont été administrées aux enfants de cinq à moins de 12 ans et la campagne de vaccination en leur faveur devrait être terminée en juin.-VNA