Photo d'illustration : VNA



Hanoï (VNA) – Les 19 et 20 mai, les autorités vietnamiennes, les organisations de représentation du Vietnam en Inde, la compagnie aérienne nationale Vietnam Airlines et les organes compétents indiens ont collaboré pour organiser un vol rapatriant près de 340 citoyens vietnamiens en Inde.

Les passagers du vol comprenaient des enfants de moins de 18 ans, des personnes âgées, des malades, des étudiants qui n'ont pas de logement en raison de la fermeture des écoles et des dortoirs, des travailleurs dont le visa et le contrat de travail ont expiré, ainsi que des bonzes, bonzesses, fidèles bouddhistes et des touristes bloqués en raison du COVID-19. Des cadres de l'ambassade du Vietnam en Inde sont arrivés à l'aéroport pour les aider à accomplir les procédures d'embarquement.

Immédiatement après l'atterrissage à l’aéroport international de Can Tho (Sud), tous les membres d'équipage et les passagers ont reçu un examen de santé et ont été mis en quarantaine.

Sur la base des souhaits des citoyens, de l’évolution de l’épidémie dans le pays et à l'étranger, des capacités des établissements de confinement des localités vietnamiennes, les organes compétents et les compagnies aériennes vietnamiennes continueront de coopérer pour organiser des vols afin de ramener les ressortissants vietnamiens chez eux. –VNA