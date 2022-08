Vaccination contre le COVID-19. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Selon le ministère de la Santé, le Vietnam a détecté le 24 août 3.591 nouveaux cas de coronavirus, soit une hausse quotidienne de près de 400 cas, portant le total à 11.392.859.



Le même jour, 14.132 patients ont été déclarés guéris, portant le nombre de guérisons à 10.104.180.



Mercredi toujours, deux décès ont été déplorés, portant le nombre de décès à ce jour à 43.108.



Au 23 août, plus de 255,13 millions de doses de vaccins contre le COVID-19 ont été administrées, dont près de 218,35 millions pour les personnes de 18 ans et plus, plus de 22,05 millions pour les 12-17 ans, plus de 14,73 millions pour les 5-11 ans. -VNA