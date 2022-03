Vaccination contre le COVID-19. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Selon le ministère de la Santé, de 16h00 mardi à 16h00 mercredi, le Vietnam a détecté 85.765 nouveaux cas de coronavirus, dont six cas importés.



Les 85.765 nouveaux cas de transmission locale ont été recensés dans 62 villes et provinces, dont 8.141 à Hanoï, 3.999 à Bac Giang, 3.731 à Nghe An, 984 à Ho Chi Minh-Ville.



Le bilan total s’établit désormais à 9.472.254 cas de COVID-19.



Au cours des 24 dernières heures, 114.685 patients ont été déclarés guéris et 41 décès ont été déplorés, portant le total à 7.268.531 et 42.454, respectivement.



Au 29 mars, plus de 205,88 millions de doses de vaccins contre le COVID-19 ont été administrées, dont près de 188,71 millions pour les personnes de 18 ans et plus et plus de 17,17 millions pour les ados de 12 à 17 ans. -VNA