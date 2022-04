Hanoi (VNA) – Au 23 avril après-midi, 374.255 doses de vaccins contre le Covid-19 avaient été administrées à des enfants de 5 à moins de 12 ans dans 41 des 63 provinces et villes du pays, selon le ministère de la Santé.

Hô Chi Minh-Ville déploie la vaccination des enfants de cinq à moins de 12 ans. Photo : VNA

La campagne de vaccination pour ce groupe d’âge a débuté le 14 avril dans la province de Quang Ninh (Nord).Le Vietnam compte plus de 11,8 millions d’enfants de 5 à moins de 12 ans. Environ 3,6 millions d’entre eux sont soumis à un retard de vaccination de trois mois après avoir contracté le Covid-19, et ils recevront le premier vaccin en juillet ou août.Les 8,2 millions d’enfants restants ont commencé à recevoir la première dose le 14 avril et recevront la deuxième dose au deuxième trimestre, a rapporté le Département de médecine préventive du ministère de la Santé, notant que la vaccination des enfants est l’une des tâches importantes du secteur de la santé en 2022.