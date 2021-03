Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Selon les statistiques du Département de l'informatique du ministère de l'Information et de la Communication, au 2 mars, l'application de détection de contacts avec les infectés au COVID-19, Bluezone, a atteint plus de 30 millions de téléchargements , soit une augmentation de plus de 11.000 téléchargements par rapport au 1er mars.Par rapport au 28 janvier, le jour où s’est déclaré la troisième vague d'épidémie de COVID-19 au pays, l'application Bluezone a connu une hausse de plus de 5,2 millions de téléchargements.A présent, Da Nang continue de maintenir la position de leader du pourcentage d'installations de l’application Bluezone sur la population, avec 47. 937 téléchargements (soit 42,31%). La province de Hai Duong se classe deuxième avec 649.362 téléchargements, soit 38,08%, suivies par Hanoï, troisième, avec 36% ; Quang Ninh, quatrième et Ho Chi Minh-Ville, cinquième.Actuellement, plus de 30 millions de personnes utilisant l'application peuvent faire des déclarations médicales en ligne, directement sur cette application. Une fois que les utilisateurs auront déclaré les informations, celles-ci seront mises à jour sur les centres antiépidémiques et les agences médicales pour une gestion la plus rapide et la plus précise.Outre la fonction de déclaration médicale, Bluezone ajoute une nouvelle fonctionnalité, - l'envoi de commentaires. Les gens peuvent utiliser l'application pour informer les services compétents des cas au risque.Depuis le 2 mars, le Vietnam contrôle essentiellement la pandémie de COVID-19. Les élèves sont retournés à l'école, de nombreux magasins ont rouvert. Cependant, la déclaration médicale est importante et utile dans le contexte où l'épidémie de COVID-19 continue d'évoluer de manière imprévue. -VNA