Photo d'illustration: Internet

Hanoï (VNA) – L'Administration des médicaments du Vietnam relevant du ministère de la Santé a approuvé l'importation de 204.000 doses du vaccin anti-COVID-19 du laboratoire britannique AstraZeneca.

Ce vaccin, développé par AstraZeneca en collaboration avec l'Université Oxford, est le premier vaccin contre le COVID-19 à obtenir une telle autorisation au Vietnam. Le vaccin AstraZeneca est actuellement homologué pour être distribué aux Philippines, en Thaïlande, au Royaume-Uni, au Vietnam et dans d’autres pays.

Ces premières doses devraient être livrées au Vietnam le 28 février, selon le vice-ministre de la Santé, Truong Quoc Cuong. De plus, le Vietnam devrait bientôt recevoir près de 4,9 millions de doses de vaccin du programme COVAX lancé par l'OMS. Ainsi, le Vietnam aura plus de 5 millions de doses de vaccin pour effectuer la première injection pour plus de 5 millions de personnes.

Trois mois plus tard, le Vietnam pourrait posséder plus de 5 millions de doses supplémentaires. Ainsi, l'accessibilité du Vietnam aux vaccins semble être en bonne voie par rapport à d'autres pays d'Asie du Sud-Est.

En plus de promouvoir la coopération et les négociations pour l'importation de vaccins contre le COVID-19, le Vietnam s'efforce également d’accélérer la recherche et le développement de vaccins produits dans le pays.

Juste avant le Nouvel An lunaire 2021, le Vietnam avait achevé la première phase des essais du vaccin Nano Covax sur l'humain, un vaccin candidat anti-COVID-19 vietnamien, avec la participation de 60 volontaires. Les experts ont déclaré qu'il s'était avéré sûr et efficace contre le coronavirus SARS-CoV-2, même des variants. -VNA