Hanoi (VNA) - Le Vietnam n’a signalé aucun nouveau cas de COVID-19 de 6 h à 18 h le 19 mai, marquant le 33e jour consécutif sans contamination locale, a annoncé le Comité de pilotage national sur la prévention et la lutte contre le COVID-19.

Depuis le début de l’épidémie, le pays a recensé 324 personnes contaminées. 284 d’entre elles ont été déclarées guéries. Les nouveaux cas enregistrés concernent des personnes nouvellement rapatriées au Vietnam.

Le même jour, le patient N° 92 a reçu le feu vert. Plus tôt, il a été retrouvé positif après sa sortie de l'hôpital le 14 avril.

Le patient restera en quarantaine à l'hôpital des maladies tropicales de Hô Chi Minh-Ville pendant les 14 prochains jours.

Au total, 11.326 personnes qui ont eu des contacts étroits avec des patients ou qui sont entrées des zones touchées par le COVID-19 sont actuellement mises en quarantaine, 302 personnes dans des hôpitaux, 8.929 dans d'autres établissements de quarantaine concentrés et 2.095 à domicile.

Le vice-ministre permanent de la Santé, Nguyen Thanh Long, a assisté les 18 et 19 mai à la réunion en ligne de la 73e Assemblée mondiale de la santé, qui a concentré ses discussions sur la réponse au COVID-19.

S'exprimant lors de l'événement, Nguyen Thanh Long a déclaré qu’avec une grande détermination politique, le gouvernement vietnamien a pris des mesures synchroniques et flexibles pour lutter contre la pandémie.

Au cours des dernières années, le Vietnam a suivi de manière efficace et cohérente les quatre stratégies qui sont la prévention, la détection, la mise en quarantaine et l'élimination de l'épidémie avec la participation active des autorités locales et du public, a-t-il déclaré.

Le responsable a déclaré avec fierté que le Vietnam avait jusqu'à présent bien maîtrisé la propagation de l'épidémie avec zéro mort.

Il a souligné que le Vietnam a activement partagé les informations et l'expérience dans le domaine avec l'Organisation mondiale de la santé et d'autres pays, a assuré la transparence des informations conformément au Règlement sanitaire international.

Le Vietnam apprécie hautement le soutien technique de l'OMS en matière de prévention et de lutte contre le COVID-19 via la promulgation de recommandations et de documents liés au traitement et au contrôle des infections, des tests, ainsi que l'organisation de réunions en ligne pour partager des informations et des expériences, a-t-il déclaré, ajoutant que le Vietnam invite les pays à rester unis pour lutter contre l'ennemi commun - COVID-19 -, à renforcer davantage les mécanismes de dialogue pour faire face aux défis communs, pour la paix et la stabilité dans le monde.

Nguyen Thanh Long a déclaré qu'il était temps pour les pays de revoir et de consolider leurs capacités conformément au Règlement sanitaire international 2005, y compris les politiques d'examen et de contrôle des risques, les laboratoires, la prévention et le contrôle des infections, entre autres.-VNA