Hanoi (VNA) - Un record de 1.679.138 patients du Covid-19 ont été déclarés guéris mardi 29 mars, portant le nombre total de guérisons à 7.153.846, a annoncé le ministère de la Santé.

Une femme reçoit le vaccin contre le Covid-19. Photo : VNA

L’épidémie ne connaît cependant pas de répit dans le pays où 88.378 nouveaux cas de Covid-19 ont été enregistrés au cours des dernières 24 heures jusqu’au 29 mars 16h00, dont deux cas importés, a-t-il fait savoir.Hanoi a continué de signaler le plus grand nombre de nouvelles infections au cours de la journée avec 8.993 cas, suivie par la province de Phu Tho avec 4.302 cas et la province de Bac Giang avec 4.047 cas.Après vérification des données, la province de Quang Ninh (Nord) a ajouté 17.600 cas et la province de Binh Dinh (Centre) 5.662 cas au bilan national de l’épidémie qui s’est établi à 9.386.489.Parmi les patients encore sous traitement, 3.639 se trouvaient dans des conditions critiques, tandis que 55 décès supplémentaires ont été recensés en 24 heures, portant le bilan total à 42.413 morts liés à la maladie, soit 0,5% du nombre total de contaminations.Jusqu’au 28 mars, le pays a administré 205.495.812 doses de vaccins contre le Covid-19. – VNA