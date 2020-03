Photo: chinhphu.vn

Hanoi (VNA) - La province de Quang Tri (Centre) possède près de 180 km de frontière avec le Laos, avec deux grands points de passage frontaliers et plusieurs secondaires.



Le Service provincial de la Santé a fait installer deux détecteurs de température corporelle à chaque grand point de passage pour mieux contrôler la situation. Selon le docteur Nguyên Cuong, directeur adjoint du Centre provincial de contrôle des maladies, la province de Quang Tri a aussi créé des zones d’isolement dans les points de passage frontaliers.



Parallèlement, la garde-frontière de Quang Tri a distribué 6.100 dépliants, plus de 2.000 masques et des milliers de pains de savon aux minorités ethniques vivant le long de la frontière, les guidant à prévenir le COVID-19.



À Quang Ninh (Nord-Est), le comité populaire provincial a adressé une note officielle aux 13 localités de la province, leur demandant d’observer strictement les recommandations de la Direction nationale contre le COVID-19.



“Nous appliquons les mesures préconisées par le ministère de la Santé: surveillance, quarantaine et prélèvement d’échantillon pour test. Notre province a fait installer des lits répondant aux normes sanitaires pour traiter les patients. Les forces de la sécurité publique de la province ont la mission de contrôler tous les déplacements des personnes en provenance des zones épidémiques pour les mettre en quarantaine à temps”, a affirmé Nguyên Trong Diên, directeur du Service de la Santé de la province de Quang Ninh.

Depuis samedi, le Service de la Santé de Hô Chi Minh-Ville met en quarantaine toute personne en provenance ou ayant transité par l’Italie ou par l’Iran, en plus de ceux qui rentrent de République de Corée. -VOV/VNA