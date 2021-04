Injection de vaccin contre le coronavirus. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Des établissements médicaux de niveau local peuvent traiter rapidement les problèmes de thrombose signalés après l’injection de vaccin contre le COVID-19 grâce au système de télémédecine.

C’est ce qu’a déclaré le prof. agrégé-docteur Dao Xuan Co, directeur adjoint de l'hôpital Bach Mai et secrétaire général de l'Association pour la réanimation d'urgence et de toxicologie du Vietnam.

Le système de télémédecine, mis en place par le ministère de la Santé dans 1.500 établissements des 63 villes et provinces du pays, permet aux experts de premier plan de guider leurs collègues d'établissements locaux dans le traitement des problèmes de thrombose signalés après l’injection de vaccin.

Les gens peuvent se sentir en sécurité pour se faire vacciner car la thrombose se produit très rarement après la vaccination contre le COVID-19, a souligné le professeur Dao Xuan Co

S'il y a des complications, dans n’importe quel établissement, le secteur de la santé peut mobiliser immédiatement des experts de premier plan pour mener des consultations urgentes via le système de télémédecine, a-t-il souligné.

À ce jour, près de 80.000 personnes de 22 villes et provinces ont été vaccinées. Personne n’a souffert de thrombose.-VNA