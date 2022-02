Photo d'illustration: dangcongsan.vn

Hanoï (VNA) - Le secrétaire du Comité du Parti de Hanoï, Dinh Tiên Dung, a accepté de continuer à mettre en œuvre les mesures d'adaptation sûre et flexible pour contrôler efficacement l'épidémie de COVID-19.

Il a en outre accepté de continuer d’attribuer aux arrondissements et districts le droit d’effectuer la prévention et le contrôle épidémiques conformément au principe des "Quatre sur place" (forces sur place, direction sur place, véhicules sur place, logistique sur place).

Les autorités locales ont la responsabilité d'améliorer les capacités des établissements de santé locaux pour éviter la surcharge en cas d’augmentation du nombre de contaminations dans les jours à venir.

De 18h00 le 21 février à 18h00 le 22 février, Hanoï a enregistré 6.860 cas supplémentaires, selon le Service municipal de la Santé, portant à 213.855 le nombre total de cas dans la ville lors de la 4e vague épidémique (depuis le 29 avril 2021).

Le secteur de santé de la capitale traite actuellement plus de 78.000 patients. Plus de 99% des personnes de 12 ans et plus ont reçu au moins deux injections de vaccin. -VNA