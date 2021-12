Hanoi (VNA) – Le Vietnam a enregistré 14.977 nouveaux cas de Covid-19 sur sur les dernières vingt-quatre heures jusqu’à 16 heures lundi 20 décembre, dony 14.966 cas de transmission locale dans 61 provinces et villes, soit une baisse de 1.127 cas par rapport à la veille, selon le ministère de la Santé.

Une jeune femme se fait vacciner contre le Covid-19 dans la province de Vinh Phuc (Nord). Photo : VNA

La capitale Hanoi a comptabilisé le plus grand nombre de nouvelles infections avec 1.612, suivie de Ben Tre avec 985 cas et de Ca Mau avec 967 cas.Le pays a jusqu’à présent recensé 1.555.455 cas de Covid-19.Le 20 décembre, le pays a enregistré 225 décès, dont 56 à Hô Chi Minh-Ville, portant le bilan national à 29.791 morts liés au Covid-19.Le même jour, 1.937 patients ont été déclarés guéris, portant le nombre total de guérisons à 1.109.899.Selon le ministère de la Santé, 7.615 patients dans tout le pays se trouvaient dans des conditions graves, dont 906 nécessitant une ventilation invasive et 22 devant placés sous ECMO.Jusqu’au 19 décembre, 139.458.125 doses de vaccins contre le Covid-19 ont été administrées, avec plus de 62,27 millions de personnes ont reçu deux injections, tandis que plus de 1,29 million de personnes ont reçu une troisième dose. – VNA