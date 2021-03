Dans une zone de quarataine. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Le Vietnam a confirmé lundi soir 29 mars trois nouveaux cas d’infection au coronavirus, a annoncé le Comité de direction national de la prévention et du contrôle du COVID-19.Il s’agit des cas importés : deux citoyens vietnamien et un expert indien. Ces personnes sont mises en quarantaine après leur arrivée au Vietnam, à Tay Ninh et à Ho Chi Minh-Ville (Sud).Le Vietnam détecte actuellement 2.594 cas du COVID-19 , dont 2.308 cas ont été annoncés guéris et 35 décès ont été déplorés. Parmi les cas confirmés restants, 30 ont été testés négatifs une fois, 38 autres, deux fois et 57 autres encore, trois fois.Au total, environ 44.830 personnes ayant été en contact avec les cas de contamination ou revenus des zones épidémiques sont désormais placées en quarantaine dans tout le pays.Le ministère de la Santé demande à la population de continuer à respecter strictement le message 5K: "Khau trang" (masque), "Khu khuan" (désinfection), "Khoang cach" (distance), "Khong tu tap" (pas de rassemblements), "Khai bao y te" (déclaration de l’état de santé). -VNA