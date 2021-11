Hanoi (VNA) – Le Vietnam a enregistré mercredi 3 novembre 6.192 nouveaux cas d’infection au nouveau coronavirus dans 58 localités, dont 17 cas importés, selon le ministère de la Santé.

Prélèvement nasopharyngé pratiqué pour les tests de dépistage du Covid-19. Photo : VNA

Le même jour, le Centre de contrôle des maladies de la province de Ninh Thuân (Centre) a fait état de 914 cas supplémentaires au système de données du ministère de la Santé.Parmi les nouveaux cas enregistrés le 3 novembre, Hô Chi Minh-Ville a enregistré le plus grand nombre de contaminations (985), suivie par les provinces voisines de Dông Nai (905) et Binh Duong (773).Le bilan national de l’épidémie de Covid-19 s’élève désormais à 939 463.Selon le rapport du ministère de la Santé, 3.052 patients dans tout le pays sont dans un état grave, dont 288 nécessitant une ventilation invasive et 13 sous ECMO (oxygénation par membrane extracorporelle).Le même jour, le pays a déploré 78 décès dus à la maladie, portant à 22.283 le nombre total de morts. 8.869 patients ont été déclarés guéris, portant le nombre total de guérisons à 833.675.Jusqu’au 2 novembre, le pays a administré plus de 84 millions de doses de vaccins, avec plus de 26,64 millions de personnes désormais complètement vaccinées. – VNA