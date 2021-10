Hanoi (VNA) - Le ministère de la Santé a annoncé lundi 18 octobre 3.168 nouveaux cas de Covid-19, dont neuf importés, portant le total du pays à 867.221.

Prélèvement d’échantillons pour les tests du Covid-19 à Thanh Hoa (Centre). Photo : VNA



Il a également fait état de 75 décès, en majorité dans les localités du Sud, dont 51 à Hô Chi Minh-Ville et 14 dans la province de Binh Duong. Le nombre de décès s’élevait désormais à 21.269, soit environ 2,5% du total des cas confirmés.



Cinq localités du Sud ont enregistré un nombre à trois chiffres de nouveaux cas : Hô Chi Minh-Ville (968 cas), Binh Duong (439), Dông Nai (393), Soc Trang (174) et An Giang (109). Elles sont suivies par quatre autres dans le delta du Mékong : Kiên Giang (99), Tiên Giang (94), Cà Mau (77), Long An (68) et Dông Thap (61).



Les nouveaux cas quotidiens dans le reste du pays sont les suivants : Phu Tho (58), Bac Liêu (48), Dak Lak (46), Quang Nam (45), Thanh Hoa (42), Gia Lai (40), Trà Vinh (33), Khanh Hoa (31), Hâu Giang (28), Binh Thuân (28), Cân Tho (27), Nghê An (25), Nam Dinh (22), Kon Tum (20), Hà Nam (20), Quang Ngai (19), Tây Ninh (18), Binh Dinh (15), Quang Binh (15), Vinh Long (14), Thua Thiên-Huê (12), Bên Tre (9), Binh Phuoc (9), Bà Ria-Vung Tàu (8), Quang Tri (8), Phu Yên (6), Ninh Thuên (6), Tuyên Quang (6), Hanoi (6), Dak Nông (4), Bac Ninh (4), Thai Binh (3), Ninh Binh (1) et Ha Giang (1).



Sur sept derniers jours, la moyenne des nouveaux cas quotidiens au Vietnam s’est établie à 3.260, en baisse de près de 1.000 cas par rapport à la moyenne de 4.183 cas recensés une semaine précédente.

Au cours des dernières 24 heures, 107.224 tests du Covid-19 groupés ont été effectués sur 202.147 personnes. Le nombre de tests au cours de la quatrième vague d’infections (à partir du 27 avril) a atteint 20.938.514, avec 57.727.568 personnes testées.

Le ministère de la Santé a également annoncé 1.136 guérisons le même jour, portant le total à 792.980.

Parmi les patients actuellement hospitalisés, 3.543 sont dans un état grave, 534 nécessitent une ventilation invasive et 21 sont placés sous l’ECMO (extracorporelle membrane oxygénation).

Au total, 63,4 millions de doses de vaccins contre le Covid-19 ont été administrées, dont 1,31 million de doses le 17 octobre, avec 18,1 millions de personnes désormais entièrement vaccinées. – VNA