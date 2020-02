Des personnes en provenance de République de Corée amenées dans les zones d'isolement de la ville centrale de Da Nang. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – Face à l’évolution complexe de l’épidémie de nouveau coronavirus (COVID-19) en République de Corée, le ministère vietnamien de la Santé a envoyé mardi 25 février une circulaire aux Comités populaires des villes et provinces pour les guider dans la mise en quarantaine des personnes arrivant de République de Corée.

Selon cette circulaire, les Comités populaires provinciaux et municipaux doivent ordonner aux organes compétents locaux d’appliquer la déclaration de l’état de santé à tous les passagers en provenance de République de Corée ou ayant transité ce pays d’Asie du Nord-Est ; de découvrir précocement les cas présentant des symptômes de fièvre, de toux et d’essoufflement, et les personnes personnes en provenance de Daegu et de Gyeongsang du Nord ou ayant transité ces endroits, pour les placer en quarantaine.

Le ministère de la Santé recommande de mettre immédiatement en quarantaine tous les cas présentant des symptômes de fièvre, de toux ou d'essoufflement détectés aux postes frontaliers, et de prélever des échantillons pour les tests.

Dans une autre circulaire, le ministère de la Santé a proposé aux Comités populaires des villes et provinces d’envoyer du personnel capable de faire des interprétations en anglais, en chinois et en coréen aux postes frontaliers pour soutenir les activités relatives à la déclaration de l’état de santé et à la mise en quarantaine.

Les 46 provinces et villes concernées sont Hanoï, Hai Phong, Lao Cai, Lang Son, Quang Ninh, Quang Tri, Da Nang, Kon Tum, Khanh Hoa, Dông Nai, Hô Chi Minh-Ville, An Giang, Tây Ninh, Binh Thuân, Thua Thiên-Huê, Điên Biên, Tiên Giang, Quang Binh, Quang Nam, Cân Thơ, Quang Ngai, Binh Đinh, Thanh Hoa, Long An, Đak Nông, Lâm Đông, Ba Ria-Vung Tau, Phu Yên, Kiên Giang, Lai Châu, Nghê An, Đông Thap, Nam Đinh, Bonh Phước, Son La, Ca Mau, Cao Bang, Ha Giang, Thai Binh, Ninh Bình, Ha Tinh, Gia Lai, Đak Lak, Binh Dương, Tra Vinh, Vinh Long. -VNA