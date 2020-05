La désinfection des véhicules transportant des citoyens dans des centres de confinement. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le Vietnam n’a détecté aucun nouveau cas de transmission locale depuis 33 jours (de 06h00 le 16 avril à 06h00 le 19 mai), selon le Comité national de direction de la prévention et de la lutte contre le COVID-19.



Le bilan passe à 324 cas confirmés, dont 184 cas venus de l'étranger qui ont été mis en quarantaine dès leur entrée sur le territoire national.



Actuellement, 11.326 personnes en provenance de zones touchées par l’épidémie ou ayant eu des contacts étroits avec les cas positifs sont en quarantaine, dont 302 dans des hôpitaux, 8.929 dans des centres de confinement et 2.095 à domicile.



A ce jour, 263 cas d’infection ont été annoncés guéris (81%). Parmi les 61 patients en cours de traitement, deux ont été testés négatifs une fois et 6 autres, au moins deux fois. -VNA