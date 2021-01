Premier essai sur l'humain de Nanocovax contre le COVID-19. Photo : VNA



Hanoï, 13 janvier (VNA) – Au Vietnam, 100% des interrogés par le WIN (World Independent Network for Market Research) ont déclaré qu'ils soutenaient «absolument» les mesures mises en œuvre par le gouvernement pour contrôler l'épidémie de COVID-19.

Une enquête menée par le WIN en décembre dernier auprès de 27.000 personnes dans 32 pays a indiqué que ce taux en Chine est de 99%. Le Danemark et la Finlande sont les pays européens où la confiance du public est la plus élevée, avec respectivement 77% et 75%.



Selon l'enquête, la Chine, le Vietnam et le Danemark sont les pays qui ont un taux le plus élevé en termes de population acceptant des vaccins COVID-19, avec plus de 90%.



Selon le médecin Hanna Nohynek, spécialiste des maladies infectieuses et de la vaccination à l'Institut finlandais de la santé et du bien-être, une nation doit vacciner au moins 70% de sa population pour obtenir l'immunité collective. -VNA