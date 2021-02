Des tests de dépistage de COVID-19. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le Vietnam a signalé 9 nouveaux cas de transmission communautaire du SARS-CoV-2 au cours des 12 dernières heures, a fait savoir mercredi matin 3 février le Comité national de pilotage pour la prévention et le contrôle du COVID-19.



Parmi les nouveaux cas de transmission communautaire, quatre se trouvent à Gia Lai, deux à Hai Duong, deux à Binh Duong et un à Hanoï.



La plupart des patients sont liés au foyer épidémique dans la ville de Chi Linh, province de Hai Duong (Nord).



Le bilan total s’établit désormais à 1.891 cas confirmés, dont 1.461 guéris et 35 décès.



Parmi les personnes encore sous traitement, trois ont été testées négatives au nouveau coronavirus une fois, sept deux fois et deux autres trois fois.



Au total, 27.714 personnes qui ont été en contact avec les nouveaux cas d’infection ou revenues des zones épidémiques sont mises en quarantaine dans tout le pays. – VNA