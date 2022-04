Hanoi (VNA) – Le Vietnam a recensé lundi 11 avril 23.184 nouveaux cas de Covid-19, dont trois cas importés, a annoncé le ministère de la Santé.

Vaccination contre le Covid-19. Photo d'illustration: VNA

Le bilan national de l’épidémie de Covid-19 s’est établi à 10.250.160 cas depuis l’apparition de l’épidémie, se classant 12e sur 227 pays et territoires pour le nombre de contaminations.La capitale Hanoi a continué d’enregistrer le plus grand nombre d’infections quotidiennes avec 2.011 cas, suivie par les provinces de Nghê An et Yên Bai (Nord), avec respectivement 1.470 et 1.271 cas.Le même jour, 22 400 patients ont été déclarés guéris de la maladie, portant le nombre total de guérisons à 8.554.923. Entre-temps, 17 décès ont été signalés, portant le nombre total à 42.830 morts liés au Covid-19 au Vietnam.Jusqu’à lundi 11 avril, le pays a administré plus de 208,56 millions de doses de vaccins contre le Covid-19.Le ministère vietnamien de la Santé a approuvé le 1er mars la vaccination des enfants de 5 à moins de 12 ans avec les vaccins de Pfizer/BioNTech et Moderna. – VNA