Le professeur Dr Tran Van Thuan, vice-ministre de la Santé, a reçu 100.000 doses de vaccin Spoutnik Light accordés par la Russie pour soutenir la prévention et le contrôle du COVID-19 du Vietnam.

Tân Thành Holdings-10 Pharma a signé avec Oravax Medical Inc affilié à l’américain Oramed.-l’israélien Oravax Medical Ltd un accord de coopération et d’achat de doses de vaccin oral Covid-19 d’Oravax.