Hanoi (VNA) - Le Vietnam a recensé 14.508 nouveaux cas de Covid-19 dans 61 localités en 24 heures jusqu’à 16h00 mercredi 1er décembre, dont deux cas importés, portant le bilan total à 1.252.590, selon le ministère de la Santé.

Une femme se fait dépister du Covid-19 à Vung Tàu (Sud). Photo : VNA

Hô Chi Minh-Ville comptait toujours le plus grand nombre de nouveaux cas (1.675), suivie par Cân Tho (989) et Soc Trang (757).Le même jour, 2.704 autres patients ont été déclarés guéris, soit 992.052 guérisons au total. 6.497 patients sont dans un état grave, dont 674 nécessitant une ventilation invasive et 14 étant placés sous ECMO.Quant aux décès, le ministère de la Santé a annoncé 196 nouveaux décès recensés dans les dernières 24 heures, portant le bilan total à 25.448 morts liés au Covid-19 au Vietnam.Jusqu’au 30 novembre, le pays a administré plus de 123,44 millions de doses de vaccins, avec plus de 51,7 millions de personnes désormais complètement vaccinées. – VNA