Photo : VNA

Hô Chi Minh-Ville compte toujours le plus grand nombre de nouvelles contaminations (1.636 ), suivie par la province de Can Tho (998), Tây Ninh (787), Ben Tre (762), Bình Thuan (626), Đong Thap (624), Ba Ria - Vung Tàu (620), Soc Trang (747), Ba Ria - Vung Tàu (620), Cà Mau (568), Bac Lieu (565), Binh Phuoc (562), Vinh Long (552), Kien Giang (498), Khanh Hoa (467), Hanoi (455), Dong Nai (433)…Le bilan total de l’épidémie de Covid-19 s’est établi désormais à 1.294.778 cas, selon le ministère de la Santé.Ce même jour, 1.107 patients ont été déclarés guéris, portant le nombre total de guérisons à 1.007.566. 203 décès ont aussi été annoncés jeudi, portant le bilan total à 26.061 morts liés au Covid-19, soit 2% du total des cas.Dans la journée, 6.788 patients dans tout le pays se trouvent dans un état grave, dont 665 nécessitant une ventilation invasive et 14 sous ECMO.Jusqu’au 3 décembre, le pays a administré plus de 126,8 millions de doses de vaccins, avec plus de 53,6 millions de personnes complètement vaccinées. – VNA