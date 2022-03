Hanoi (VNA) - Le Vietnam a connu une baisse constante des cas quotidiens de Covid-19, avec 127.883 contaminations enregistrées mercredi 23 mars, a fait savoir le ministère de la Santé.

Le nombre de nouveaux cas quotidiens de coronavirus a baissé eu Vietnam. Photo : VNA

C’est le septième jour consécutif que le pays connaît une baisse du nombre de nouvelles contaminations, portant le nombre total de cas dans le pays à 8.479.751 depuis le début de l’épidémie.

La capitale Hanoi restait la localité la plus touchée en nombre de nouvelles infections avec 13.005 cas au cours des dernières 24 heures. Elle comptait désormais plus de 297.000 cas confirmés, dont plus de 99% sont traités à domicile.

Hanoi était suivie par les provinces de Phu Tho (Nord) et de Nghê An (Centre), avec respectivement 5.307 et 4.425 cas recensés mercredi 23 mars.

Après réexamen, la province de Tuyên Quang (Nord) a dénombré 12.954 cas supplémentaires.

A ce stade, 3.764 patients étaient dans un état grave ou critique, la majorité nécessitant des masques à oxygène, 289 autres une ventilation invasive et cinq autres encore sous assistance respiratoire.

Quant aux décès, le ministère de la Santé a annoncé 61 décès recensés dans les dernières 24 heures, portant le bilan total à 42.075 morts liés au Covid-19 au Vietnam, soit 0,5% du nombre total de contaminations.

Au total, 192.465 patients se sont complètement rétablis, portant le nombre total de guérisons à 4.661.270.

Plus de 203 millions de doses de vaccins contre le Covid-19 ont été administrées au Vietnam, dont 184,9 millions de doses injectées aux adultes. 17,06 millions de doses de vaccins ont été administrées aux enfants âgés de 12 à 17 ans. – VNA