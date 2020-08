Le kit de dépistage VinKit SARS-CoV-2 Multiplex RT-PCR (Photo: tuoitre.vn)

Hanoi (VNA) - L’Institut de recherche sur les cellules souches et les technologies génétiques Vinmec (dépendant de Vingroup) vient de présenter deux nouveaux kits de dépistage du COVID-19(Vinkit SARS-CoV-2 RT-PCR 1.0 et VinKit SARS-CoV-2 Multiplex RT-PCR).



Si le premier est basé sur trois réactions indépendantes pour confirmer les résultats, le deuxième n’en comprend qu’une seule, ce qui va réduire les frais et accroître l’exactitude des résultats.



Selon Nguyên Thanh Liêm, directeur dudit institut, ces kits de dépistages utilisent des technologies autorisées par le Centre américain de contrôle et de prévention des maladies (CDC) depuis mars 2020. Ils sont deux fois plus rapides que d’autres et présentent une exactitude de 100% sur les essais cliniques. Ils sont également conformes aux kits de dépistage recommandés par l’OMS. -VOV/VNA